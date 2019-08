"La retraite à 60 ans est finançable", selon le député FI Adrien Quatennens

et Marie-Pierre Haddad

publié le 22/08/2019 à 09:06

La rentrée sociale se fera au rythme des manifestations contre la réforme des retraites, avec d'un côté des syndicats en ordre dispersé, de l'autre des avocats, infirmières et pilotes de ligne prêts à défendre bec et ongles leurs régimes spécifiques.

Le rapport présenté mi-juillet par le haut commissaire Jean-Paul Delevoye a confirmé la disparition des 42 régimes existants dans un futur "système universel" et une décote pour ceux qui partiront avant un "âge d'équilibre" fixé à 64 ans.

Au micro de RTL, Adrien Quatennens, qui assure que la retraite à 60 ans est "finançable", estime que "la réforme d'Emmanuel Macron va consister à faire que les Français soient poussés à travailler jusqu'à 64 ans". "C'est au delà de l’espérance de vie en bonne santé. On va assumer de dire aux gens : "Au moment où vous allez partir en retraite, ça correspond statistiquement au moment où vous avez les premiers pépins de santé qui arrivent. Je ne suis pas d'accord pour considérer qu'on devrait faire autre chose, quand on a travaillé toute sa vie, que de profiter des petites bonheurs de la vie".

Mais que disent les chiffres ? Dans un rapport paru sur le site de l'Insee en novembre 2018 et se basant sur l'année 2017 l’espérance de vie en bonne santé est de 64,9 ans chez les femmes et 62,6 chez les hommes dans notre pays, alors que la moyenne en Europe est respectivement de 64,2 et 63,5 ans.