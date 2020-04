Coronavirus : la réforme des retraites pourrait être "mise de côté", assure Le Gendre

et AFP

publié le 12/04/2020 à 04:20

Si elle empêche un pacte républicain de se conclure après la crise sanitaire, "la réforme des retraites devra être mise de côté", a estimé Gilles Le Gendre, le président du groupe LaREM à l'Assemblée nationale.

Pour construire le pacte républicain, il faudra chercher "le consensus le plus large avec les forces politiques (...). À l'Assemblée nationale, notre majorité devra faire prévaloir le compromis plutôt que l'affrontement", a assuré le numéro un des députés de la majorité.



Dans les colonnes du Journal du dimanche, Il a également estimé que cette alliance partisane pourrait reposer "sur trois piliers : le redémarrage de l'économie, de nouvelles solidarités et protections, et la transition écologique".

Le président du groupe LaREM a jugé que "la réforme des retraites a montré à quel point notre démocratie sociale est épuisée. Entre deux réformes utiles, il faudra toujours choisir celle qui rassemble les Français". Il a par ailleurs confirmé que l'hôpital public bénéficierait d'un plan d'investissement massif à la sortie de la crise sanitaire.