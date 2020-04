publié le 10/04/2020 à 19:14

"Dans cette période ce qui nous a marqués, c'est ce qui se passe pour nos aînés. Il y a une vraie situation de dénuement. Nous allons mettre en place des tests dans toutes les maisons de retraites", a annoncé le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez au micro de RTL.

Dès la semaine prochaine une campagne de dépistage dans tous les Ehpad de sa région, visera 81.000 résidents et 50.000 personnels. Dans le cadre d'un plan d'urgence visant à "protéger de façon plus intensive les personnes âgées", Laurent Wauquiez a précisé qu'un fonds de 20 millions d'euros constitué avec l'Agence régionale de Santé avait permis l'achat de tests au laboratoire Mérieux, dont 15.000 seront disponibles dès la semaine prochaine.

La livraison de ces lots de tests RT-PCR permettra d'entamer immédiatement une campagne de dépistage dans les 1.000 Ehpad et résidences autonomie de la région, a indiqué Laurent Wauquiez, précisant que les tests seront conduits avec 24 laboratoires sur les critères définis par le ministère de Santé, consistant à tester en priorité le personnel et les pensionnaires qui présentent des symptômes du virus.

En parallèle, la région, les départements et l'ARS ont annoncé la livraison imminente de 900.000 masques, en priorité aux maisons de retraite, après un premier lot de 500.000 masques déjà distribués au personnel médical de la région.

Dans l’œil du cyclone

"On est touché, on est une région qui est grande mais on s'est préparé très tôt. Il n'y a pas eu de rivalité entre la région et l'État. On s'est appuyé sur les entreprises de la région et jusqu'à présent on a pu amortir le choc et même faire de la solidarité avec d'autres régions", expliqué le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Dans le cœur de la crise, on doit juste se mobiliser sur les solutions", a-t-il ajouté en expliquant que le temps de l'analyse et des éventuelles polémiques et règlements de compte viendra une fois la tempête passée.

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait annoncé lundi le lancement d'une "vaste opération de dépistage" des infections au Covid-19 dans les Ehpad. La semaine passée, quelque 22.000 tests étaient réalisés par jour en moyenne, un chiffre qui va passer à "50.000 au cours du mois d'avril, notamment pour les Ehpad", a promis le ministre. L'épidémie de coronavirus a fait 12.210 morts au total en France depuis son début en mars, dont 8.044 à l'hôpital et 4.166 dans les Ehpad, où le bilan a augmenté de 929 décès le 9 avril.