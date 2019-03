publié le 10/03/2019 à 10:57

La prime d'activité bénéficie à 1,1 million d'allocataires supplémentaires par rapport à 2018. Un élargissement considérable de la population permis par les conditions d'obtention, qui ont été élargies à compter du mois de février. Invitée au micro de RTL, Christelle Dubos explique qu'il s'agit avant tout de permettre aux allocataires aux revenus les plus modestes de "souffler un peu plus".



Ce succès est une "très bonne nouvelle", selon la secrétaire d'État. Suite à cette mesure, votée le 10 décembre, dernier, les Caisses d'allocation familiales (Caf) ont dû recruter du personnel pour gérer les nouvelles demandes. "On voit bien qu'elle répond aux besoins de Français, aux travailleurs les plus modestes, et qu'elle prend en compte la question des ressources, sur laquelle elle apporte une réelle réponse", déclare-t-elle.

Christelle Dubos rappelle que les personnes agricoles et indépendantes peuvent également bénéficier de cette "mesure d'urgence".

Sur le service public de l'insertion et les revenus universels d'activité, la secrétaire d'État rappelle que ce sont des chantiers dont l'ouverture est prévue en 2019, "avec une large concertation, dont notamment les citoyens, pour faire des propositions de simplification et de meilleure réponse adaptée par rapport aux constats qui ressortent".