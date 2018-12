publié le 17/12/2018 à 07:57

Les fonctionnaires sont-ils lésés par les annonces du gouvernement sur le pouvoir d'achat ? Non, affirme le gouvernement. Invitée à l'antenne de RTL, Muriel Pénicaud affirme que la prime d'activité "concerne aussi les fonctionnaires et les indépendants". Concrètement, ils bénéficieront aussi de la hausse de 100 euros du Smic.



"On va beaucoup plus loin que le Smic. Aujourd'hui, on a 3,5 millions de personnes qui peuvent bénéficier de la prime d'activité. C'est un complément de revenus pour les personnes qui travaillent et qui ont des salaires assez bas. Demain, il y en aura 5 millions de personnes éligibles", explique la ministre du Travail qui détaille les modalités annoncées la veille par Édouard Philippe dans Les Échos.

Quand les Français qui perçoivent des revenus modestes pourront-ils en bénéficier ? "Dès le 5 février", indique Muriel Pénicaud qui ajoute que cet élargissement de la prime d'activité est une mesure de "justice sociale". "C’est donner plus à ceux qui ont les revenus les plus bas", ajoute-t-elle.