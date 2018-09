publié le 25/09/2018 à 16:26

La lettre de cadrage qui doit fixer les règles d’une négociation des règles de l’assurance chômage doit être envoyée aujourd'hui aux partenaires sociaux, les syndicats veulent reprendre la main sur l’agenda social.



Les 5 organisations syndicales représentatives des salariés (CFDT, FO, CGT, CFE-CGC, CFTC) viennent de faire parvenir un courrier aux 3 organisations représentatives de chefs d’entreprise (MEDEF, CPME, U2P).

Dans ce courrier, les salariés demandent aux patrons, "l’ouverture d’un agenda social de négociations et de délibérations interprofessionnelles entre les organisations syndicales et patronales représentatives", indépendamment des demandes du gouvernement.

Négociations sur le statut des cadres, négociations sur la qualité de vie au travail "en parallèle des concertations en cors avec le gouvernement", travailler sur les nouvelles formes d’emploi et sur le modèle économique et social en Europe.



Cet agenda social indépendant a été encouragé précédemment dans un courrier du premier ministre Édouard Philippe qui précisait les grands chantiers sociaux de cette rentrée 2018.



Salariés et patrons attendent de voir

L'hypothèse la plus probable pour revoir les règles de l’assurance chômage est l’ouverture d'une négociation à huit organisations, mais sans se saisir de l'ensemble des points demandés par le gouvernement.



L'exécutif table sur des économies de 1 milliard à 1,3 milliard d’euros par an. En luttant notamment contre les contrats courts, en jouant sur la dégressivité des allocations chômage, en instaurant un bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats précaires ou encore en contrôlant d'avantage les demandeurs d’emploi.



Toutes ces pistes sont sur la table et les syndicats préviennent, qu'ils ne sont pas encore sûrs de se lancer dans une négociation sur chaque point demandé par le gouvernement.



Ce matin sur RTL, la ministre du Travail Muriel Pénicaud insistait pourtant sur l'importance de revoir les règles de l'assurance chômage : "On donne un cadrage, ça ne veut pas dire qu'on donne les solutions mais on donne les orientations aux partenaires sociaux qui pourront négocier".