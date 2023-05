La passion secrète de François Fillon

On se souvient de cette image de François Fillon au volant d'une Peugeot 908, et pas n'importe laquelle : celle qui a gagné les 24 Heures du Mans 2009. Elle fait des tours sur le même circuit manceau mais pour une autre course, le Mans Classic, qui rassemble des voitures de collection et des voitures ayant participé aux 24 heures.



On peut y voir François Fillon en combinaison blanche de pilote. François Fillon est un habitué de la course, il y a dix ans, l'ancien Premier ministre participait déjà au Mans Classic. François Fillon est alors candidat à la présidence UMP en 2012 face à Jean-François Copé.

Son frère Pierre est le président de l'Automobile Club de l'Ouest, association qui organise les 24 heures du Mans. Pierre Fillon est toujours des courses comme ici en 2012 à ses côtés.



Une histoire de famille pour ces Sarthois. On est fan de sport automobile de père en fils chez les Fillon. Leur grand-père, garagiste, n’était pas loin de participer aux 24 heures du Mans dans les années 20.

Les 24 Heures du Mans doivent beaucoup à François Fillon. Dans les années 1990, l’évènement a failli disparaître. François Fillon l’explique dans un entretien au Point : en mauvaise passe, le circuit a été racheté par le conseil général de la Sarthe qui l’a alors relancé, des travaux ont modernisé le stade.

Et ça marche ! "Voir les grandes marques revenir aujourd’hui au Mans est un symbole très fort", se réjouit François Fillon, interviewé au Mans Classic. Lui, est retiré de la vie politique depuis désormais 5 ans.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info