La France insoumise : Adrien Quatennens est l'invité du Grand Jury

Les députés du groupe France insoumise à l'Assemblée ont présenté un "plan d'alternative au confinement", "solution la plus archaïque" et génératrice de "violence psychologique", alors qu'Emmanuel Macron doit annoncer dans la soirée des ajustements. "On ne peut pas imaginer une société qui vit entre confinement et déconfinement et qui se met en prison toute seule à intervalles réguliers", a expliqué le président du groupe Jean-Luc Mélenchon lors d'une conférence de presse au Palais Bourbon.

En dehors du triptyque "tester, tracer et isoler" que la France insoumise veut renforcer pour lutter contre l'épidémie, son plan propose le concept de "roulements". Pour "désengorger" les transports en commun, LFI propose d'organiser un échelonnage par demi-heure du début du travail dans chaque entreprise, a indiqué le député Adrien Quatennens. À l'école, "véritable cluster malgré le déni du ministre", le mouvement politique propose d'organiser les classes en demi-groupe pour permettre "la bonne distanciation", a dit la députée Sabine Rubin.

Enfin pour lutter contre le coronavirus, "le vaccin ne peut pas être la seule piste de remède car le propre d'un virus est de muter", a souligné le candidat à l'élection présidentielle de 2022.

