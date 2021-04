La députée et ex-secrétaire d'État Brune Poirson quitte l'Assemblée nationale

L'ex-secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire Brune Poirson a contracté la Covid-19 le 14 mars 2020

publié le 07/04/2021 à 11:49

Elle veut se "tourner vers d'autres horizons" que la politique. L'ancienne secrétaire d'État et députée LaREM du Vacluse Brune Poirson a annoncé mardi 6 avril qu'elle cédait son siège à l'Assemblée nationale à son suppléant Adrien Morenas.

À 38 ans, elle ne souhaite "plus formellement" faire de la politique, a-t-elle indiqué à l'AFP. L'ancienne secrétaire d'Etat à la Transition écologique ne sait "pas encore" quelles seront ses "nouvelles fonctions" mais entend "continuer à porter, sous d'autres formes, un combat concret et sans renoncements en faveur de la transition écologique et solidaire".

Brune Poirson, qui dispose de la double nationalité française et américaine, reste pour l'heure responsable des relations internationales de son parti, La République en Marche. Elle poursuit également une mission confiée par le gouvernement sur l'éducation au développement durable, et reste administratrice de la Fondation de la mer, qui soutient des associations et des programmes sur la biodiversité marine.

Dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, Brune Poirson avait notamment porté la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, adoptée début 2020. "Les décrets d'application" de la loi, dont une partie est toujours attendue, "doivent maintenant être à la hauteur de ce texte et ne pas en trahir l'ambition", réclame-t-elle.