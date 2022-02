La chronique de Laurent Gerra du vendredi 25 février

François Bayrou a proposé à Emmanuel Macron un "plan Marshall" pour relancer l'économie. "C'est une expression, comme j'aurais pu dire un "grenelle de l'économie" : c'est une sorte de new deal de la croissance". Il s'agit de "Yalta de la productivité", dit Laurent Gerra en imitant Bayrou.

Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon, a décidé d'instaurer un menu obligatoire sans viande dans les cantines scolaire de la ville et a provoqué la polémique. L'ancien maire, Gérard Collomb interprété par Laurent Gerra, entre en résistance contre les menus végétariens servis dans les écoles lyonnaises. Il demande "à monsieur Calvi que je sais attaché à la ville de Lyon ainsi qu'au saucisson chaud de m'accueillir dans son studio. Je serais le De Gaulle il sera mon Churchill. J'entre en résistance. C'est depuis votre studio que je lance l'appel. Ici Lyon, les lyonnais parlent aux lyonnais. Grégory Doucet est maboule. Je répète Grégory Doucet est un maboule", dit-il.

Hubert Reeves suit les travaux la sonde Persévérance sur Mars. "Pour l'instant, elle nous a surtout dit qu'elle trouvait des cailloux, que la météo n'était pas terrible, qu'il y avait du vent et qu'elle avalait plein de poussière" dit-il. "Si l'être humain veut coloniser la planète rouge un jour, il faut lui souhaiter bien du courage car c'est un milieu hostile." analyse-t-il.

François Hollande est excédé par le succès des Daft Punk. "J'en ai marre d'entendre parler de Daft Punk comme quoi ce serait les deux Français casqués les pus célèbres du monde. Mais non, c'est moi le Français casqué le plus connu de la planète : je suis la star en scooter, mes tours en vespa rue du cirque ont fait ma légende". "Avec mon casque, j'ai servi plusieurs dizaines de croissants et pains au chocolat à ma juju" dit-il avec la voix de Hollande.