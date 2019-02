L'Assemblée vote un texte de loi pour lutter contre la mort subite des adultes

publié le 20/02/2019 à 14:18

Chaque année, les arrêts cardiaques font 40.000 morts dans notre pays, c'est 10 fois plus que les morts de la route. Il n'y a que 5% de survie en France, contre environ 30% dans les pays anglo-saxons et scandinaves. Pour sensibiliser les citoyens à la mort subite des adultes, l'Assemblée nationale vient d'adopter à l'unanimité une proposition de loi, qui prévoit notamment la création d'un statut de "citoyen sauveteur".



Invité de RTL ce mercredi 20 février, l'auteur de cette proposition de loi le député LaREM de l'Isère Jean-Charles Colas-Roy a regretté le manque de formation aux gestes de premiers secours, et ce alors que 70% des arrêts cardiaques ont lieu devant des témoins. "Aujourd'hui, il est important que les premiers témoins avant l'arrivée des secours, qui en France mettent entre 10 et 13 minutes pour arriver, puissent agir".

Un sujet qui touche tout particulièrement Jean-Charles Colas-Roy, qui a pu sauver sa compagne qui faisait un arrêt cardiaque il y a 12 ans, en pratiquant les gestes qui sauvent. "Chaque minute qui passe sans geste de secours, c'est 10% de risque de survie en moins pour les victimes".

Il vaut mieux mal faire que ne rien faire Jean-Charles Colas-Roy, auteur de cette proposition de loi Partager la citation





Jean-Charles Colas-Roy va plus loin que demander le simple apprentissage des gestes qui sauvent puisque sa proposition de loi veut instaurer un statut de "citoyen sauveteur". "Ce statut est important pour dire que toutes les personnes qui vont intervenir sur quelqu'un qui s'effondre dans la rue d'un malaise cardiaque seront protégées. Il n'y a aucun risque à pratiquer les gestes, on ne peut pas être poursuivi si les fait mal. Il vaut mieux mal faire que ne rien faire", insiste-t-il.