100 000 : c'est le nombre moyen de battements de cœur par jour . Cette précieuse pompe à vie peut cependant être négligée par notre manque d'attention... D'ailleurs, 15 millions de Français sont sujets à l'hypertension artérielle . Entretenir et prendre soin de son cœur est donc primordial ... Mais qu'est-ce qui est bon pour lui ? Comment être acteurs de notre santé ? Une bonne hygiène de vie est-elle réellement contraignante ? Existe-t-il des différences notoires entre le cœur d'un homme et celui d'une femme ?

Santé : comment préserver son cœur ?

Plus qu'un muscle, plus qu'un organe, notre cœur mérite la meilleure des attentions… On met du cœur à l'ouvrage dans On est fait pour s'entendre !

