publié le 21/08/2018 à 08:33

Selon Gilles Platret, invité de RTL mardi 21 août, "l'affaire Benalla, c'est le réveil du Parlement". Elle montre que "la confiance n'est plus possible". Et selon ce porte-parole Les Républicains : "L'opposition n'a pas encore donné toute la mesure de ce qu'elle doit donner".



"Cette affaire Benalla est une affaire extraordinaire, a-t-il précisé. Alors il y a le fond de l'affaire, la justice en est saisie, des commissions d’enquête parlementaire se sont formées, l'une a fait chou blanc, c'est celle de l'Assemblée parce que la majorité macronienne n'a pas voulu se donner les moyens d'aller jusqu’au bout. En revanche, au Sénat la commission d’enquête va continuer son travail".

"On a matraqué ce Parlement, on était en train de préparer une réforme constitutionnelle pour lui retirer des droits et bien il a réaffirmé qu'au nom du peuple français puisqu'il en est la représentation, il avait un contrôle à exercer sur la pratique du pouvoir par Emmanuel Macron".

Gilles Platret a aussi annoncé une "rentrée bouillonnante" pour son parti. "Chez nous il y a un désir de participer au débat, ça peut apparaître comme du brouillon mais c'est un bouillonnement. Je crois que c'est une étape nécessaire dans la mesure où nous sommes encore en reconstruction. Nous avons aujourd'hui à reconquérir l'estime et l'affection des français. C'est un long chemin après la double défaite de 2017", explique-t-il.