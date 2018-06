Les Républicains : Jean Leonetti assure ne pas être "une caution centriste" sur RTL

publié le 20/06/2018 à 08:02

"J'ai des convictions, je suis un modéré et j'assume." Trois jours après le limogeage de Virginie Calmels de la direction des Républicains, Jean Leonetti qui la remplace en tant que vice-président délégué du parti, se défend d'être la "caution centriste" de Laurent Wauquiez. "Il a été élu sur une ligne, c'est une ligne régalienne d'autorité et je pense que notre parti doit être entre autorité et humanité."



Le maire d'Antibes souhaite désormais se concentrer sur le rassemblement de son parti, plutôt que des "querelles de personnes". "Notre parti est faible parce qu'on est dispersé, qu'on a perdu une élection et qu'une partie de nos troupes est au gouvernement", explique-t-il en faisant référence à Gérald Darmanin et Bruno Le Maire qui ont quitté Les Républicains pour rejoindre l'équipe d'Édouard Philippe.

Jean Leonetti regrette cependant l'amertume avec laquelle Virginie Calmels quitte le parti. Selon les informations du Journal du Dimanche, l'élue juppéiste, s'est vue refuser l'accès à son bureau dès lundi 18 juin. "Je regrette qu'elle le ressente éventuellement comme une brimade", avoue son remplaçant. Avant de conclure : "Quand j'étais ministre, on a perdu une élection et j'ai fait mes cartons en une heure. C'est la vie."