et Marie Sasin

publié le 20/06/2018 à 09:09

Le nouveau n°2 des Républicains ne se dit pas choqué par le tract "Pour que la France reste la France" qui a pourtant fait polémique dans son parti. "Est-ce qu'on a le droit de dire dans ce pays que l'immigration a augmenté et n'est pas contrôlée ?" déclare le maire d'Antibes.



À propos de Laurent Wauquiez, le nouveau vice-président délégué des Républicains, a rappelé qu'il avait été élu sur une "ligne régalienne" : "Je pense que notre parti droit être équilibré entre l’autorité et l'humanité".

Les Républicains ont applaudi la décision de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, à propos de son refus d'accueillir l'Aquarius. "Je suis le premier à dire qu'il y a un tragique insupportable à voir des gens qui mettent leur vie en danger", souligne cependant Jean Leonetti.

"Si on est dans un pays où les frontières sont poreuses, un jour vous aurez une surprise, un jour la France peut se réveiller comme l'Italie, on manque d'autorité, on manque d’humanité, dans ce domaine comme dans d'autres" a-t-il conclu sur l'immigration.