publié le 14/10/2018 à 07:36

"Ne faites pas ce que vos aînés font trop souvent. Vous aurez le temps de vous écharper plus tard". Le vice-président des Républicains Damien Abad aura eu beau demander aux Jeunes Républicains de ne pas verser dans les coups bas et fourberies, l'élection pour la présidence du mouvement de jeunesse des Républicains s'est achevée dans la confusion.



Deux listes s'opposaient pour prendre la tête du mouvement : celle du poulain de Laurent Wauquiez, Aurane Reihanian et celle menée par le sarkozyste Charles-Henri Alloncle. C'est la première qui a fini par l'emporter samedi 13 octobre avec 58,41% des voix. Mais cela ne pourrait être que le début d'un long feuilleton. Charles-Henri Alloncle a en effet indiqué qu'il entendait déposer un recours devant la Haute autorité de LR.

La raison ? Les soupçons de fraude qui pèsent sur son adversaire. Celui qui bénéficiait du soutien de Valérie Pécresse ou encore Xavier Bertrand a en effet dénoncé "l'opacité du scrutin" et accusé l'équipe d'Aurane Reihanian d'avoir enfreint le règlement électoral.

Un enregistrement qui sème le doute

Il s'appuie notamment sur une conversation audio entre son adversaire et un proche révélée samedi par le Journal du dimanche, dans laquelle on l'entend prôner de "tenter" de récupérer des identifiants d'adhérents. Ces codes étaient en effet nécessaires pour prendre part au vote.



Après la parution de ces extraits sonores, le président des "Jeunes avec Wauquiez" a quant à lui dénoncé une "boule puante" et fait valoir des "propos sortis de leur contexte". Il a également accusé Charles-Henri Alloncle d'avoir falsifié l'identité de Laurent Wauquiez dans des e-mails.



Qui prendra la tête de ce mouvement qui ne compte désormais plus que 5.000 adhérents (contre 15.000 fin 2015 rappelle le JDD) ? "C'est à la Haute autorité de faire son travail d'examiner les différents recours formés", a estimé Charles-Henri Alloncle dans les colonnes du Figaro.