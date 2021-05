Jean-Yves Le Drian est l'invité du Grand Jury dimanche

publié le 20/05/2021 à 12:29

La France et les États-Unis ont engagé à l'ONU un bras de fer sur le conflit israélo-palestinien, première crise ouverte entre les deux alliés depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden qui avait promis un réengagement américain dans la diplomatie multilatérale et auprès de ses partenaires traditionnels.

Après une dizaine de jours de blocage des États-Unis au Conseil de sécurité à toute déclaration condamnant les violences au Proche-Orient, la France, avec le concours de l'Égypte, la Jordanie et la Tunisie, a dégainé un projet de résolution d'une page et demie qui "exige une cessation immédiate des hostilités" et "appelle à la fourniture et à la distribution sans entraves d'une aide humanitaire dans tout Gaza". Selon le texte obtenu par l'AFP, le projet "demande instamment l'intensification et l'accélération des efforts diplomatiques et le soutien à une solution négociée à deux États", Israël et la Palestine, vivant en paix côte à côte.

"La position américaine sera tout à fait déterminante" mais "c'est vrai qu'on a constaté des États-Unis un peu en retrait de tout cela", a commenté à Paris le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. "Il faut absolument éviter une offensive terrestre israélienne qui ouvrirait une phase vraiment incontrôlable", a-t-il plaidé. Si la menace d'un veto américain se précise, "la France n'ira pas jusqu'à mettre son texte au vote", prédit un diplomate sous couvert de l'anonymat.

>> Jean-Yves Le Drian est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 23 mai/ Posez vos questions au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères dans les commentaires de cet article. Elles lui seront posées en direct dimanche 23 mai, à partir de 12h.