Jean-Luc Mélenchon est l'invité du Grand Jury dimanche

Les "gilets jaunes" vont-ils se mobiliser samedi 15 décembre pour un acte 5 ? Le gouvernement a appelé, deux jours après l'attaque de Strasbourg, à "être raisonnables" et à renoncer à leurs manifestations, s'attirant une fin de non-recevoir de certains d'entre eux et des réactions politiques contrastées.



Dans la foulée de l'attaque mardi soir, les autorités ont déclenché dans toute la France le niveau "urgence attentat" du plan Vigipirate. Il serait donc "facile" d'interdire les manifestations, mais cela n'empêcherait pas "les personnes souhaitant casser (et) piller de se rendre dans les rues", a insisté le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.

Le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'est lui déclaré "douloureusement surpris" que "certains à REM utilisent" cette attaque "pour peser" sur les "gilets jaunes" : "Si on commence à céder à un assassin en modifiant toute notre vie, c'est lui qui a gagné".

Le député des Bouches-du-Rhône a par ailleurs demandé, jeudi 13 décembre, une minute de silence à l'Assemblée nationale pour les victimes au sein du mouvement des "gilets jaunes" depuis près d'un mois, respectée par la plupart des députés.



