Jean Lassalle évoque les "ministres femmes", une députée socialiste le recadre

et AFP

publié le 19/03/2019 à 03:44

Elle a refusé de laisser passer ça. Ericka Bareigts, l'ancienne ministre sous la présidence de François Hollande, aujourd'hui députée socialiste de la Réunion, s'est dite "choquée" par des "remarques genrées" de Jean Lassalle.



Quelques minutes auparavant, l'ancien candidat à l'élection présidentielle avait fait part de son agacement au sujet du projet de loi Santé, alors que les débats tournaient autour de la désertification médicale.

S'adressant à Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, il avait alors déclaré : "La seule chose qui m'interroge c'est comment des ministres peuvent avec une telle constance plonger le pays dans lequel ils l'ont plongé depuis une vingtaine d'années. Et quand je pense que c'est des ministres femmes... Avec tout ce que l'on dit à juste titre de la femme aujourd'hui... C'est des ministres femmes, des femmes qui portent l'enfant, nos mères, nos sœurs, nos filles qui sont capables de porter des textes pareils".

Et l'élu des Pyrénées-Atlantiques ne s'est pas arrêté là, assurant qu'il aurait fait "comme Nicolas Hulot". "J'aurais dit 'merde' et je serais parti... Et elles en seraient sorties grandies. J'attends que la dernière s'en aille mener la liste de LaREM aux Européennes. Il y aura un peu moins de maternités de fermées peut-être".

Personnellement en tant que femme je n'admets pas ce genre de remarques Ericka Bareigts Partager la citation





"Je voudrais dire au collègue Lassalle pour ses remarques genrées vers la ministre de la Santé, personnellement en tant que femme je n'admets pas ce genre de remarques. Et cette remarque m'a beaucoup choquée", a lancé l'ancienne ministre des Outre-mer, provoquant des applaudissements d'autres députées et des protestations de l'ancien candidat à l'élection présidentielle.



"Monsieur Lassalle, n'en rajoutez pas, ce n'est pas la peine", a ensuite affirmé la présidente de séance Carole Bureau-Bonnard (LaREM) pour obtenir le silence de l'intéressé qui voulait répondre à Ericka Bareigts.