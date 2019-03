publié le 06/03/2019 à 10:51

"J’ai demandé le retrait de cette affiche, parce qu’aux Lilas et nulle part ailleurs, le sexisme ne doit être toléré ! Il est le terreau des violences sexistes et sexuelles.". Daniel Guiraud, maire PS des Lilas en Seine-Saint-Denis (93), n'a pas apprécié cette nouvelle publicité de la marque de jeans Le Temps des Cerises et a demandé à l'entreprise en charge d'assurer son affichage, JCDecaux, d'enlever ces panneaux publicitaires.



"Dès lors que la publicité n'est pas sexiste, homophobe, antisémite..., c'est leur liberté de poser ces panneaux. Là, il y a une limite à leur liberté publicitaire", a expliqué l'élu au Parisien.



Le slogan de cette pub se voulait pourtant engagé : "Liberté, égalité, beau fessier", clame la nouvelle campagne montrant alors le fessier d'une femme moulé dans un jean. Cette dernière n'avait cependant pas convaincu une partie du public, qui dénonçait déjà le sexisme de la marque sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours.

J’ai demandé le retrait de cette affiche, parce qu’aux Lilas et nulle part ailleurs, le sexisme ne doit être toléré ! Il est le terreau des violences sexistes et sexuelles. Quel paradoxe la semaine de la journée internationale pour les droits des femmes ! cc @JCDecaux_France pic.twitter.com/zo9hIou2uq — Daniel Guiraud (@daniel_guiraud) 4 mars 2019

Le sexisme "dans toute sa splendeur"

Interrogé par Le Parisien, l'élu explique sa colère : "l'image de la femme ramenée à son cul, c'est choquant. Un stéréotype sexiste dans toute sa splendeur". JCDecaux a fait savoir au quotidien qu'à leur connaissance, "aucune autre municipalité n'a demandé le désaffichage de cette campagne".



Sur les réseaux sociaux comme dans les colonnes du Parisien, Le Temps des Cerises se défend de tout sexisme. "La version masculine de cette publicité existe aussi pour les supports digitaux", explique la marque. "Par manque de temps, nous ne l'avons pas fait pour la campagne avec JCDecaux. Mais c'est une campagne pensée pour les femmes et pour les hommes. Bien sûr qu'on ne réduit pas les femmes à une paire de fesses. Ce n'est pas notre image, ce ne sont pas nos valeurs", assure-t-elle encore, sans s'exprimer sur l'une des critiques remontées sur les réseaux sociaux par le compte Instagram Pépite Sexiste, par exemple. Cette campagne ne montre que des corps blancs, minces et jeunes.

Vous êtes nombreux-ses à m’envoyer cette pub.

Alors oui, c’est une marque de jeans mais on retrouve ici le même problème qu’avec Aubade: l’objectification & le manque de diversité des corps représentés. @LTCerises, ce jeans “convient à ttes les morpho” ? Prouvez-le ! ¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/XXjByAz2PX — Pépite Sexiste (@PepiteSexiste) 28 février 2019