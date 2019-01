"Les Livres ont la parole" : "L'été des quatre rois", de Camille Pascal

publié le 28/10/2018 à 08:15

Historien, conseiller d'État, Camille Pascal s'est essayé pour le première fois au roman, avec succès donc. Son livre L'été des quatre rois, sorti en août 2018, a été honoré du très prestigieux Grand Prix du roman de l'Académie française.



"C'est une période inouïe, c'est une période méconnue, c'est la Révolution de 1830. Elle est prise en étau entre la grande Révolution de 1789 et la Révolution de 1848 qui va ouvrir les combats liés au marxisme et on la méprise cette Révolution. On l'a dit bourgeoise, un roi remplace un roi, et que les grands penseurs du 18ème siècle ont considéré que la Révolution avait été volé en quelque sorte au peuple. Mais c'est une magnifique évolution romantique", explique l'auteur de 52 ans.

Et évidemment, il y a pendant cette succession, une multiplicité d'acteurs dont Camille Pascal a voulu s'emparer afin de "prendre le lecteur et de le projeter dans une Révolution à laquelle il ne comprend rien".

L'été des quatre rois, qui a été sacré grand prix du roman de l'Académie française, est publié chez Plon.



"L'été des quatre rois" est sorti le 30août 2018 Crédit : Plon

Le coup de cœur du libraire :

Marianne Bétinas, de la librairie l'Astragale à Lyon, recommande Là où les chiens aboient par la queue d'Estelle-Sarah Bulle. Le livre dépeint la saga d'une famille originaire de Guadeloupe. On la suit depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui. Le destin de cette famille haut en couleur est détonnant. On s'attache énormément aux personnages et notamment aux femmes. Elles sont fortes, elles savent résister et savent où elles veulent aller.



Un livre passionnant en terme historique, mais également drôle, original et intelligent. C'est un livre à mettre en toutes les mains. C'est une lecture très lumineuse et vivante.

"Là où les chiens aboient par la queue" est paru le 23 août 2018 Crédit : Liliana Lévi