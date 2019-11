Jean-Baptiste Djebbari est l'invité du Grand Jury

publié le 01/11/2019 à 13:00

Vers une sortie de crise ? Le gouvernement fera des propositions sur le futur régime de retraite de la SNCF d'ici le 22 novembre, ont indiqué à l'AFP les syndicats Unsa et CFDT, au sortir d'une réunion avec le haut-commissaire aux Retraites et le secrétaire d'Etat aux Transports.

Les syndicats Unsa (2e) et CFDT (4e) ont rencontré, jeudi 31 octobre, Jean-Paul Delevoye et Jean-Baptiste Djebbari, les syndicats CGT-Cheminots et Sud Rail ayant décliné l'invitation.

"Nous avons demandé et obtenu un deadline au 22 novembre pour pouvoir consulter nos adhérents en vue de la manifestation du 5 décembre sur les retraites", a indiqué Didier Mathis, secrétaire général Unsa-ferroviaire.

Selon les propositions qui lui seront faites, le syndicat pourrait revenir sur sa participation à la grève interprofessionnelle du 5 décembre.

Jean-Baptiste Djebbari a aussi annoncé une relance en décembre du "train des primeurs" reliant Perpignan à l'Ile-de-France, qui sera exploité par l'entreprise Novatrans et non plus directement par la SNCF. Cette liaison de transport combiné ne reliera plus Perpignan au marché de Rungis mais à la plateforme multimodale de Valenton (Val-de-Marne), située à quelques kilomètres, ont précisé les services du secrétaire d'Etat dans un communiqué.

