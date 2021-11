"Je suis un punk à chats", confie Jean-Luc Mélenchon

Mis à part la politique, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise s'adonne à d'autres passions. Dont apparemment les cactus... "Qui est-ce qui vous a raconté un truc pareil ?!", s'étonne l'homme politique lorsqu'on lui pose la question.

Avant de raconter d'où vient cette anecdote : "Tout ça parce que je ne peux pas avoir de chats. Je suis un punk à chats. Vous savez, il y a les punks à chiens et moi je suis un punk à chats", lance le candidat à la prochaine présidentielle.

"Je ne peux pas avoir de chats parce que ma vie ne me permet pas de m'en occuper assez régulièrement. Disons que la présence d'un compagnon de cette nature, me manque beaucoup. Alors j'ai adopté un cactus figurez-vous. Parce que j'en avais vu au Mexique et ils m'ont plu. Et ce cactus a eu bon goût de se mettre à pousser au premier arrosage. Donc il n'est pas inerte, il est là. Et mon cactus porte le nom du Président du Mexique qui s'appelle en abréviation Amlo, qui est un ami personnel et donc je l'appelle Amlito. D'où mes copains qui vous ont raconté cette histoire, savent que quand on arrive chez moi, on est prié d'aller admirer Amlito".