publié le 05/03/2019 à 09:44

C'est une amitié comme on en trouve rarement. Le Monde revient sur le lien qui unit Jean-Louis Debré et Jacques Chirac. "Des amis pour la vie". L'ancien ministre de l'Intérieur donne des nouvelles de l'ancien président de la République. "Le corps va bien (...) Je ne sais pas s'il me reconnaît, j'en ressors moralement épuisé, ça me fait mal de le voir comme ça mais j'ai la faiblesse de penser que ma présence lui fait du bien. J'ai tellement d'affection pour lui, je serai là jusqu'au bout", confie-t-il au Monde.



Jean-Louis Debré revient sur un appel qu'il avait l'habitude de recevoir de la part de Jacques Chirac. "Ils ont interdit la bière, tu peux venir chargé ?", lui disait l'ancien président de la République. Traduction : "Bière, saucisson et tabac, explique l'ancien président de Conseil constitutionnel. Un jour, Bernadette est entrée dans un nuage de fumée, elle a vu toutes nos victuailles. Chirac s'est tourné vers elle, avec un air désolé : 'Ah, Jean-Louis, il est incorrigible !'".

Jean-Louis Debré a annoncé, dans les colonnes du Monde, qu'il a réalisé un documentaire, Mon Chirac, sur l'ancien chef de l'État. "Il y joue tous les rôles. Tour à tour personnage, intervieweur et narrateur, il raconte et incarne comme pour combler l’absence de celui qui n’est déjà presque plus là", peut-on lire dans le journal. Ce documentaire sera diffusé le 18 mars prochain sur La Chaîne Parlementaire.