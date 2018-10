Jacqueline Gourault est l'invitée de RTL

publié le 16/10/2018 à 06:45

Édouard Philippe, François de Rugy et Jacqueline Gourault se sont rendus dans l'Aude ce lundi 15 octobre. Le Premier ministre, le ministre de la Transition écologique et solidaire ainsi que la ministre auprès du ministre de l'Intérieur se sont notamment déplacés à Villegailhenc, commune durement touchée par les inondations.





Trois mois de pluie en quelques heures... C'est ce qu'a subi le département de l'Aude qui est en alerte rouge inondation. Au moins 11 personnes ont été tuées, huit autres grièvement blessées, et deux autres personnes sont portées disparues après les pluies diluviennes qui ont frappé le département dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 octobre. Un bilan revu à la baisse alors que le décès de 12 personnes avait précédemment été annoncé.



Le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé que le gouvernement allait mettre en œuvre la "procédure de catastrophe naturelle accélérée" dans l'Aude, alors qu'il était sur place en compagnie de Jacqueline Gourault. Mais comment l'État va-t-il aider les élus et habitants ? Le remaniement va-t-il avoir lieu aujourd'hui malgré ces événements ? Ce sont les questions auxquelles va devoir répondre la ministre auprès du ministre de l'Intérieur dès 7h15 face à Élizabeth Martichoux.