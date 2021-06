publié le 02/06/2021 à 08:29

Ce mercredi 2 juin sort dans les librairies françaises une édition de Mein Kampf, le manifeste nazi d'Adolf Hitler. Les éditions Fayard ont confié à Olivier Mannoni, traducteur et biographe spécialiste des grands auteurs allemands, la traduction du texte, enrichie d'un appareil critique sous le titre Historiciser le mal.

"J'ai l'impression d'avoir manié de l'uranium radioactif" raconte à RTL le traducteur, qui a travaillé sur le texte pendant huit ans, aux côtés d'une équipe d'historiens. Il explique avoir essayé de faire une traduction la plus fidèle possible à ce qu'ont lu les Allemands à l'époque de sa sortie, avec son "avalanche de mots" et son "antisémitisme extrêmement fumeux". "J'ai voulu respecter l'illisibilité de Mein Kampf", dit-il.

Dans ce texte, Adolf Hitler pose les bases de ce qui sera le régime nazi. Seule l'extermination des Juifs n'est pas encore conçue, même si le "fantasme de la race aryenne" est déjà développé. "C'est un texte dans sa forme complètement complotiste", assure Olivier Mannoni. "Il procède par des accumulations de faits totalement invérifiables, qui se terminent par une conclusion extrêmement simpliste, brutale et primitive."

Le traducteur insiste sur le travail de contextualisation du livre, et son objectif de le désacraliser. "Aucun fanatique d'Hitler ne va acheter un pavé pareil, avec en plus chaque morceau de texte encadré par 40 notes qui démentent ce qui est indiqué."