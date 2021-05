"Mein Kampf" : une édition critique disponible gratuitement en bibliothèque

et AFP

publié le 19/05/2021 à 17:28

Écrit en 1924 et 1925 alors qu’Hitler purge une peine de prison, Mein Kampf est le manifeste d’un homme qui, fort de son succès aux élections de 1933, s’engagera quelques années plus tard dans une guerre mondiale et avec un génocide contre les Juifs à travers toute l’Europe.

Adolf Hitler y revient sur son parcours et expose sa vision en lançant de violentes imprécations contre ceux qu'il désigne comme les ennemis de l'Allemagne, à commencer par les Juifs.

Cette réédition titrée Historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf "est avant tout un ouvrage d'histoire, qui s'adresse aux chercheurs, aux enseignants, aux formateurs d'enseignants. Il devrait donc d'abord et surtout être consulté en bibliothèque, et notamment dans des bibliothèques universitaires et de recherche" explique Sophie de Closets, présidente directrice générale de Fayard.

Une édition à destination des chercheurs

Tiré dans un premier temps à une dizaine de milliers d’exemplaires, Fayard en a déjà mis de côté un millier à destination des bibliothèques. En sachant que "si jamais la demande est plus forte, on peut le réimprimer", anticipe Sophie de Closets.

Ainsi, Sophie de Closets ajoute que "pour que son prix, qui reflète l'ampleur du travail mené, ne soit pas un frein au partage du savoir, nous allons proposer aux bibliothécaires qui le souhaitent de recevoir gratuitement un exemplaire s'ils [nous] en font la demande".

L’ouvrage pesant 4 kg du fait de ses près de 1.000 pages n’aura pas de version numérique et présentera la même couverture blanche que l’édition allemande de 2016. "Notre comité d'historiens, dirigé par Florent Brayard, a traduit, adapté, prolongé les 3.000 notes de l'édition allemande et rédigé une introduction générale et 27 introductions de chapitres", a détaillé Fayard.

La sortie d’Historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf est prévu pour le 2 juin au prix de 100 euros. À noter que tous les bénéfices seront reversés à la Fondation Auschwitz-Birkenau, qui s’occupe de la gestion du musée sur le site de l'ancien camp d'extermination nazi.