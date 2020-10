Islamisme : Ménard juge qu'il faut "limiter l'État de droit"

et AFP

publié le 26/10/2020 à 03:39

Près de 10 jours après la mort de Samuel Paty, enseignant sauvagement assassiné à Conflans-Sainte-Honorine, le débat sur la montée de l'islamisme radical est très animé. Ce dimanche, Robert Ménard, maire de Béziers, proche du Rassemblement national, a affirmé qu'il fallait "savoir limiter l'État de droit".

"Il y a des moments, et on vit un de ces moments, où peut-être, il faut savoir réduire ou limiter l'État de droit", a affirmé le maire de Béziers sur BFMTV. Lorsque "le Conseil constitutionnel dit qu'il est inconstitutionnel de prendre des mesures contre les islamistes condamnés à leur sortie de prison, je me dis, est ce qu'on n'a pas marché sur la tête ?", s'est-il interrogé.

"Est-ce qu'au fond, ce qui a fait notre grandeur, la grandeur de ce pays, la déclaration universelle des droits de l'Homme, l'universalisme, ce n'est pas quelque chose aujourd'hui qui sape l'autorité de l'État et qui nous désarme dans cette lutte contre l'islamisme radical ?", a ajouté Robert Ménard.

"Réduire l'immigration de façon drastique"

Le proche du RN a également affirmé que la France était "une pompe aspirante de l'immigration" et qu'il fallait "réduire l'immigration de façon drastique". "La laïcité est un truc de faux-cul", a-t-il encore déclaré. "Je suis laïque. La question aujourd'hui, elle n'est pas avec les bouddhistes terroristes, pas avec les taoïstes terroristes, pas avec les juifs terroristes, elle est avec les islamistes terroristes".