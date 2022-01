INVITÉE RTL - Violences contre les élus : "Oui, j'ai peur", confie la députée LaREM Yaël Braun-Pivet

À la suite des manifestations anti-passe sanitaire, deux nouvelles agressions contre des élus ont eu lieu ce week-end. Invitée de RTL, Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale et députée LaREM, explique de son côté avoir été victime de courriers menaçants.

"J'ai reçu un courrier manuscrit jeudi dernier avec des insultes, des injures et des menaces envers moi et envers ma famille", témoigne l'élue. Selon elle, ce phénomène "n'est pas nouveau, mais s'accentue, cela m'inquiète". Les propos tenus sont glaçants : "tu vas crever ordure", "on te suit", "on ne te laissera jamais tranquille".

"On n'imagine pas, quand on fait le choix de l'engagement, que cela va mener à ça", confie la députée des Yvelines, qui précise avoir porté plainte. La police patrouille désormais aux alentours de son domicile. Une présence "rassurante" mais "pas suffisante car on sait que cette violence est latente et semble croître", selon elle.

il faut condamner inconditionnellement les violences à l'égard des politiques Yaël Braun-Pivet

"Oui j'ai peur, parce qu'on voit quelque chose de complètement irrationnel", déplore Yaël Braun-Pivet. "On a le sentiment qu'un cap a été franchi parce qu'on commence à s'en prendre à nos domiciles privés", continue-t-elle. La députée en profite pour lancer un appel : "Je ne supporte plus les responsables politiques qui disent 'je condamne mais ils l'ont bien cherché', il n'y a pas de 'mais', il faut condamner inconditionnellement les violences à l'égard des politiques".

Pour mettre fin à ces violences, la présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale, préconise des "sanctions exemplaires" et des condamnations unanimes de la classe politique lorsque ce genre d'actes se produit.