INVITÉE RTL - Réforme des retraites : une "réforme inutile qui va ajouter de la souffrance aux gens" , assure Panot

Alors qu'Élisabeth Borne a déclenché un 7e 49.3 sur le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2023, un scénario similaire est envisagé pour valider le projet de réforme des retraites. La Première ministre a présenté les premiers contours de cette réforme qui sera présentée aux partenaires sociaux le 15 décembre prochain. "Nous n'avons pas besoin de cette réforme des retraites qui va ajouter de la souffrance aux gens et qui est par ailleurs injuste", dénonce ce vendredi 2 décembre Mathilde Panot, invitée de RTL.

"On peut faire autrement dans ce pays. On peut par exemple créer les centaines de milliers d'emplois dont on a besoin par exemple dans le soin, dans l'hôpital", poursuit la députée LFI, toujours sur l'objectif d'un retour de la retraite à 60 ans voulu par Jean-Luc Mélenchon. "On peut les trouver les milliards dans notre pays sans aucun souci. Nous aurons un contre-projet de réforme des retraites qui sera à la fois ce que nous nous ferions, mais aussi un plan de financement complet", explique Mathilde Panot. "On est dans un moment de grande souffrance sociale. (...) Cette réforme est inutile et donc il faut la combattre ", dit-elle, affirmant qu'actuellement, Emmanuel Macron "est en train de mettre le pays à feu et à sang" avec les mouvements de grève qui se succèdent.

Élisabeth Borne garantit une pension de retraite de 1.200 euros. "Nous proposons de n'avoir personne à la retraite sous le seuil de pauvreté. Nous pouvons faire absolument autrement dans notre pays", affirme Mathilde Panot.

