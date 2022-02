INVITÉE RTL - Présidentielle 2022 : comment Pécresse veut lutter contre les déserts médicaux

Invitée du Petit-déjeuner présidentiel ce lundi matin, Valérie Pécresse a détaillé ses propositions pour lutter contre les déserts médicaux en France et plus globalement le manque de médecins. La candidate LR rappelle que 5.000 personnes en France n'ont actuellement pas de médecins traitants.

La présidente de la région Île de France propose d'abord "qu'il y ait une 4ème année de spécialité pour les médecins généralistes sur le terrain." Ils seraient des "médecins juniors dans les territoires" qui en manquent. "Ça veut dire qu'ils (resteraient) au moins 1 an en poste dans une maison de santé ou dans un cabinet de groupe pour être entouré d'autres professionnels. (…) Ils pratiqueront la médecine, ils prescriront, ils seront payés à l'acte (…), ça sera leur première année d'expérience professionnelle."

Valérie Pécresse propose pour ces "médecins juniors" que les territoires où ils seront envoyés soient choisis "en fonction des classements et en fonction des notes."

Pour la candidate de LR, il faut changer de méthode pour mettre fin au manque de médecins dans les territoires : "Je pense qu'il faut transférer aux régions et aux départements la gestion de la santé".

La question du "turn-over"

Si la mesure des "médecins juniors" dans les territoires pendant un an est appliquée, il y aura beaucoup de changements de médecins. Un problème pour les patients, notamment âgés, qui ont besoin d'établir une relation de confiance avec leur médecin, sur la durée. Valérie Pécresse considère qu'aujourd'hui avec "des remplaçants qui viennent pendant 4 mois et les médecins qui n'arrivent même pas à se faire remplacer pendant leurs vacances", le "turn-over" est beaucoup plus fréquent que si le médecin change tous les ans. Pour la candidate de droite, "le sujet, c'est de stabiliser (la situation) pendant un an".

Elle souligne également que "ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on va très jeune dans un territoire pendant un an, on se met à aimer ce territoire, on se met à le découvrir et peut-être qu'ils y resteront".

Discussions avec l'Ordre des médecins et les mutuelles

Valérie Pécresse annonce avoir travaillé avec l'Ordre des médecins pour concevoir cette mesure. Pour elle, l'objectif, en contrepartie de l'allongement des études, est de "revaloriser la consultation des généralistes". Elle "considère qu'une consultation de généraliste à 25 euros, ça n'est pas digne aujourd'hui", et veut faire passer cette consultation à 30 euros.

Pour financer cette augmentation du prix de la consultation, la présidente de la région Île-de-France propose que la sécurité sociale prenne en charge les coûts : "C'est deux milliards d'euros supplémentaires", indique-t-elle.

Aujourd'hui, 70% d'une consultation à 25 euros est pris en charge par la sécurité sociale. La candidate souhaite que ce soit la même chose pour une consultation à 30 euros, ce qui augmente la part de remboursement assurée par les mutuelles.

Or, les retraités sont les moins bien pris en charge par ces complémentaires, ce qui pourrait provoquer une situation discriminatoire pour les plus âgés. "Franchement, les retraités ce qu'ils veulent aujourd'hui, affirme Valérie ¨Pécresse, c'est d'abord avoir des médecins. Pour nos retraités, c'est une immense souffrance de ne pas trouver de médecin".

Doubler le nombre de soignants diplômés

Valérie Pécresse propose également de doubler le nombre de soignants avec 20.000 nouveaux médecins formés par an d'ici la fin du quinquennat. Actuellement, on en forme 10.000 par an, notamment à cause des facultés qui sont complètes : "Il va falloir qu'on donne les moyens aux universités de les accueillir". La candidate LR considère également que "le sujet, c'est les maîtres de stage. Je parle de grandes alliances de santé dans les territoires, on va enfin faire travailler l'hôpital public avec l'hôpital privé", considérant que ce dernier pourrait aussi "pourrait prendre de jeunes étudiants en stage".



20.000 étudiants diplômés chaque année est un objectif ambitieux. Depuis les années 1970, jamais il n'y a jamais eu autant de nouveaux médecins qu'aujourd'hui (10.000). Pour Valérie Pécresse, avoir davantage de médecins est une priorité, considérant que "la situation va s'aggraver avec l'allongement de la durée de la vie. Le sujet aujourd'hui, c'est de former des médecins pour l'avenir".