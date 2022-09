Coronavirus : Olivier Véran tacle Agnès Pannier-Runacher dans son livre, la ministre lui répond

Friture sur la ligne. Dans son livre Par-delà les vagues, Olivier Véran fait le bilan de son passage au ministère de la Santé, en pleine crise du coronavirus. Au passage, il égratigne celle qui est à l'époque ministre délégué auprès du ministre de l'Économie en charge de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher.

"Il y a dans ce ministère de la Santé des gens qui mettaient un temps fou à réagir, et de façon peu opérationnelle". Ces propos auraient été prononcés par la ministre, comme le rapporte Olivier Véran dans son livre. Assume-t-elle ces propos ?

Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI le 11 septembre, Agnès Pannier-Runacher explique que "ces propos sont rapportés dans un autre livre, et donc je vais les donner dans leur intégralité". "Olivier Véran a été extraordinairement courageux dans cette période, nous étions tous dans le même bateau et nous étions tous en soutien", prend-elle le soin de préciser.

Ainsi la ministre de la Transition énergétique a indiqué avoir dit : "Au ministère de la Santé, il y a des gens qui se sont immédiatement mobilisés et qui se sont révélés et d'autres qui effectivement étaient...". Sans finir son propos, Agnès Pannier-Runacher a affirmé préférer "remettre l'église au milieu du village". "Mon propos était nettement plus balancé et nuancé mais, effectivement, tout n'a pas parfaitement marcher dans cette crise, et c'est normal", a-t-elle conclu.

