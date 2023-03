INVITÉE RTL - Emmanuel Macron "n'a pas trouvé le bon chemin entre autorité et capacité d'écoute", selon une journaliste

Entrer dans la tête d'Emmanuel Macron. Corinne Lhaïk, journaliste à L’Opinion et auteure de Président cambrioleur et La nuit tombe deux fois, est l'invitée de RTL, ce mercredi 22 mars.

Le président est un homme de contradiction. "Il veut à la fois imposer sa réforme et qu'elle s'applique et en même temps, il dit qu'il veut pratiquer une nouvelle méthode, explique la journaliste. Il n'a pas trouvé le bon chemin entre autorité et capacité d'écoute".

"Pendant sa campagne, il pense avoir été relativement clair en disant qu'il allait réformer avec les Français (...) Mais la retraite ne fait pas partie du CNR (...) Il sait qu'il n'arrivera pas à négocier quelque chose avec les syndicats, donc il y va par ses propres moyens. Il fonce jusqu'à arriver au 49.3", ajoute Corinne Lhaïk.

Emmanuel Macron est "un président en cohabitation avec lui-même". Il a deux bureaux, "c'est l'homme du en même temps, c'est quelqu'un de soucis de la réflexion et qui en même temps à la soucis de l'efficacité", indique-t-elle.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info