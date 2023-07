Après le placement en détention provisoire d'un policier de la BAC pour "violence en réunion", pendant les émeutes à Marseille, un syndicat avait appelé au service minimum. D'autres on fait le choix de se mettre en arrêt maladie. Ainsi, près de 600 ont été comptés dans la police marseillaise.

Nicolas en l'un d'entre eux, il explique pourquoi il a fait ce choix : "Je suis en arrêt maladie, parce que réellement on est au bout, je n'en peux plus. Je me demande même si je vais continuer (dans) la police. À force de ne plus avoir de sens dans notre profession, ça ne donne plus envie. Je suis rentré par vocation, j'aime ce que je fais. On est policier pour protéger notre pays, les personnes et les biens. On ne nous donne plus les moyens de le faire. On n'est pas soutenu, ni hiérarchiquement, ni politiquement. Donc à un moment, ça suffit."

Et d'ajouter concernant le policier placé en détention provisoire : " Christophe, il y a un moment, il faut qu'il sorte, il n'y a rien à y faire. Ce n'est pas un voyou, c'est un flic qui a fait son boulot, comme on lui a demandé."

À écouter également dans ce journal

Emmanuel Macron - C'est depuis l'Océanie, où il est en voyage officiel, que le chef de l'État va s'exprimer lors des journaux télévisés de TF1 et France 2, ce lundi.

Guerre en Ukraine - Un civil a été tué et une quinzaine blessés après une attaque sur la ville portuaire d'Odessa, par les forces russes. La ville a été visée moins d'une semaine après la fin de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes.

Coupe de monde de football féminin - L'équipe de France féminine fait son entrée dans la compétition ce dimanche 23 juillet. Les Bleues affronteront l'équipe de Jamaïque, lors de leur premier matche, à midi.