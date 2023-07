Le maire de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), dans la banlieue de Tours, a été agressé pendant les émeutes dans la nuit de jeudi à vendredi. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On peut y voir Emmanuel François se faire insulter alors qu'il se dirige vers sa voiture en flammes. "Ça va plutôt pas mal", relativiste l'élu, invité de RTL ce mardi. "On a eu une solidarité de la population. Et je tiens à préciser que les jeunes n'ont pas porté atteinte à mon intégrité physique quand même, c'est très important de le dire", ajoute-t-il.

"La mairie a été attaquée, la bibliothèque, il y a eu un gymnase, un autre ancien gymnase, une galerie d'art a été complètement calcinée, une pharmacie, des orthophonistes ont eu des dégâts collatéraux sur leur cabinet... Il y a eu de gros dégâts", détaille le maire sans étiquette, qui est invité à 11h ce mardi à l'Élysée, comme un peu plus de 200 autres maires pour rencontrer Emmanuel Macron.

"Je vais demander à monsieur Macron de dialoguer, de ne pas avoir un discours trop long, d'avoir des mots de soutien parce que c'est important qu'on soit dans l'écoute et la discussion au moment où on aura cette rencontre. Je pense que les maires ont besoin d'exprimer des choses", dit Emmanuel François. "Pas de blabla, du résultat", demande-t-il.