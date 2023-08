JO Paris 2024 : à un an des Jeux, faut-il s’inquiéter du niveau de l’athlétisme français ?

En athlétisme, aux championnats du monde de Budapest, la France se dirige vers le pire bilan de son histoire. À un an des Jeux olympiques de Paris, cette situation inquiète. La France n'a remporté aucune médaille malgré 78 athlètes en lice. La délégation française sera convoquée, mardi 29 août, au ministère des Sports.

"Si on veut être compétitif, il faut qu'on soit beaucoup plus performant à tous les niveaux et ça passe aussi par une culture sportive plus grande", a analyse au micro de RTL Stéphane Diagana, ancien champion d'athlétisme. En tant que président de club, il est confronté aux parents qui laissent leurs enfants moins s'entraîner à leur entrée au collège par exemple.

"J'ai discuté avec des expatriés français qui travaillent en Pologne. [...] Ils me disent 'en Pologne, c'est complètement différent, l'arrêt des cours, c'est à 14 heures, nos enfants font du sport quatre fois par semaine'", a-t-il détaillé.

"Si on veut tenir le rang de la France, ça se fera par un changement culturel profond, c'est compliqué", a conclu Stéphane Diagana.

