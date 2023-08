INVITÉE RTL - JO Paris 2024 : "L'armée peut intervenir sur certaines missions", annonce la ministre des Sports

Au micro de RTL, la ministre des Sports a expliqué que l'idée de déployer l'armée sur les sites des Jeux olympiques en 2024 "n'était pas une idée loufoque", ajoutant même qu'elle est "aujourd'hui examinée par Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin".

"L'armée peut intervenir sur certaines missions, elle n'a pas un rôle de maintien de l'ordre comme des policiers ou des gendarmes, et elle n'a pas non plus vocation à faire des métiers qui relèvent de la sécurité privée", a-t-elle assuré, avançant également qu'il n'y a pas de "tabou" sur la question d'une potentielle intervention de l'armée. Elle laisse donc toutes les portes ouvertes, comme celles d'une sécurisation par l'armée "de certains sites, dans certaines circonstances". Cette décision envisagée par le gouvernement "fera l'objet d'annonces en temps utiles" par les deux ministres, a-t-elle conclu.

Cependant, il manquerait, selon certains observateurs, 20.000 agents à l'appel. La ministre parle, de son côté, d'un besoin de 17.000 agents au quotidien. Pour combler les trous, l'organisation des Jeux contacte des agents et en forme, avec environ 5.000 entrées en formation. Pour la Coupe du monde de rugby, qui débute le vendredi 8 septembre, 5.500 policiers et gendarmes ainsi que 7.500 agents de sécurité privée appelés en complément, sont mobilisés.



