"Je ne me prononcerai pas là-dessus, ça ne m'appartient pas." La nouvelle ministre de la Santé et de la Prévention, Brigitte Bourguignon, n'a pas souhaité défendre ou accabler son collègue du nouveau ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées qui se trouve au cœur de plusieurs polémiques depuis son entrée dans le gouvernement Borne.

"Ce n'est pas mon ministre, c'est un ministre du gouvernement. Je n'ai pas à soutenir ou à ne pas soutenir, je ne me prononcerai pas", a déclaré la ministre de la Santé qui n'est pas la ministre de tutelle de Damien Abad puisque ce gouvernement Borne a désolidarisé les portefeuilles de la Santé et de la Solidarité que possédait auparavant Olivier Véran. Si une décision doit être prise, c'est à la Première ministre et au président de la République qu'elle semble appartenir et à eux seuls.

Interrogée sur la parole des victimes et des femmes en général, Brigitte Bourguignon a cependant souhaité apporter son soutien de principe. "Évidemment que je soutiens les femmes en général et toujours. J'en suis une", a conclu la ministre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info