Damien Abad : ce que l'on sait sur l'affaire de tentative de meurtre dans laquelle il est cité

En pleine tourmente, le nouveau ministre des Solidarités nie toutes les accusations de viols qui le visent. Au même moment, le nom de Damien Abad apparaît également dans des écoutes policières ayant visé certains de ses amis. Une seconde affaire Abad, dans le cadre d'une tentative de meurtre.

Cette affaire relève d'un complot découvert à l'été 2020. La vie d'un salarié d'une usine de de plastiques de la vallée d’Oyonnax, dans l'Ain est alors mise à prix. On apprend ensuite qu'un commando est censé le tuer sur ordre de ses patrons, Laurent et Muriel. D'après Libération, le frère et la sœur sont alors mis sur écoute et évoquent un certain Damien Abad.

Selon le chef d'entreprise, le député va aller à la pêche aux informations pour eux auprès de la préfète de l'Ain et du procureur, le tout grâce à ses relations. Il leur conseille aussi de s'exprimer dans la presse pour apaiser la polémique à l'époque. Finalement, Muriel est bien soupçonnée d'association de malfaiteur en vue de commettre un crime. Elle porte aujourd'hui un bracelet électronique.

De son côté, l'actuel ministre des Solidarités estime ne rien avoir à se reprocher. Il a simplement voulu "se renseigner", dit-il, mais il n'aurait jamais envisagé interférer dans l'enquête.

