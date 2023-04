INVITÉ RTL - Un sénateur plaide pour allonger le congé pour deuil de 3 à 5 jours

La loi sur le congé en cas de décès d’un parent proche est-elle suffisante ? Le sénateur LR des Bouches-du-Rhône Stéphane Le Rudulier, invité mardi 25 avril sur RTL, pense que non et entend formuler une proposition de loi pour y remédier. Le congé pour deuil est actuellement fixé à trois jours en cas de disparition d’un époux ou conjoint, de père et mère et de frère et sœur (il est de 5 à 15 jours pour un enfant).

Un délai que Stéphane Le Rudulier veut faire passer à cinq jours. "Trois jours ce n’est pas assez, ça ne donne même pas le temps d’organiser de manière sereine les obsèques et les démarches administratives", déplore le sénateur, qui dit avoir été très touché par le témoignage du journaliste Bruce Toussaint, dont le livre raconte la perte de ses parents.

Dans les faits, certaines conventions collectives et entreprises accordent plus de temps en cas de deuil, tandis que des salariés prennent des arrêts maladie. "Si des gens prennent des arrêts maladie, c’est au-delà de l’état psychologique. Il y a plusieurs millions de personnes qui n’ont pas de convention collective et pour qui les trois jours s’imposent", répond l’élu LR. "Certains posent des RTT ou des congés payés pour aller aux obsèques. Il faut en moyenne 4 à 5 jours pour organiser des obsèques et avec toutes ces démarches administratives qui vous tombent dessus comme le certificat de décès, le règlement de la succession ou de la pension de retraite. On dirait que la société envoie le message que la mort est taboue, qu’il faut sécher ses larmes et retourner au travail", constate Stéphane Le Rudulier.

Il demande un effort de l’État et des entreprises pour financer cet allongement

Le sénateur défend également sa proposition de loi par la difficulté d’affronter un deuil en seulement trois jours. "Passer à 5 jours serait le plus adapté à cette période de deuil. Au début vous avez un état de sidération, puis le deuil en fonction de la personne se transforme parfois en vague de tristesse. La société doit répondre de manière forte", espère-t-il. Stéphane Le Rudulier demande ainsi un effort à la fois à l’État mais aussi aux entreprises pour financer cette mesure. "Cela coûte 700 millions d’euros à l’État chaque année. Si on demande un effort également aux entreprises ou à l'État dans certains cas, le bilan financier sera neutre", assure-t-il.

Le sénateur LR espère que le Sénat inscrive sa proposition de loi à l’ordre du jour dans les prochaines semaines. Et il appelle le gouvernement à "reprendre la philosophie" de sa proposition de loi dans le projet de loi sur la fin de vie, qui devrait être débattu au Parlement d’ici la fin de l’été. "On parle beaucoup de la convention de fin de vie, ce serait bien de penser à ceux qui restent dans ce projet de loi. Il faut que la mort ne soit plus taboue", conclut l’élu.

