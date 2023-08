INVITÉ RTL - Rencontre entre Macron et les chefs de partis : "Ces 12 heures ne masqueront pas cette fracture", dit Fabien Roussel

12 heures de discussions. La réunion inédite entre Emmanuel Macron et les chefs de partis s'est terminée tard dans la nuit sur la perspective d'un nouveau rendez-vous. Les échanges à huis clos ont débuté mercredi à 15h00 pour ne se terminer qu'après 3h du matin jeudi. Ont été évoquées : la situation internationale, les institutions et la "cohésion de la Nation" après les émeutes du début de l'été. "Je me disais bien qu'il (Emmanuel Macron ndlr) allait tout faire pour montrer qu'il était ouvert à la discussion histoire de se rattraper de ces derniers mois qui ont été particulièrement difficiles et violents", nous dit Fabien Roussel, Secrétaire national du Parti Communiste français, invité de RTL ce jeudi 31 août.

"Ces 12 heures ne masqueront pas cette fracture. Sur la forme, chacun a pu parler autant qu'il voulait, sans protocole. Le positif c'est le dialogue. Je ne peux pas dire que ça a servi à rien. Se parler c'est une bonne chose. Maintenant, on sait que le président est très bon en communication. Je souhaite que les choses que nous lui avons dites puissent se traduire", ajoute le député du Nord, notamment sur la question des salaires. "Le président a dit qu'il n'y aura pas d'indexation des salaires sur l'inflation, je le regrette".

Plus d'informations à venir...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info