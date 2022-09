INVITÉ RTL - Réforme des retraites : "On ne tergiverse pas", lance Gabriel Attal

Amendement, concertation et article 49.3. Le gouvernement a officiellement lancé la réforme des retraites lors de la présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale en Conseil des ministres. Invité de RTL ce mardi 27 septembre, Gabriel Attal affirme une nouvelle fois : "Oui, il faut faire cette réforme".

Pourquoi ? "Parce que notre système est déficitaire", répond-il. "Si on ne fait pas de réforme, à un moment donné les solutions seront de baisser les pensions ou d'augmenter les impôts de ceux qui travaillent", a déclaré le ministre délégué en charge des Comptes publics.

Interrogé sur la méthode et les interrogations qu'elle suscite, Gabriel Attal assure que l'objectif de l'entrée en vigueur de la réforme à l'été 2023 reste fixé. "On ne tergiverse pas du tout. On a toujours été constant".

Et d'ajouter : "Vous avez deux possibilités, soit adopter cette réforme dans le cadre du budget de la Sécurité sociale dans les prochaines semaines. Soit de l'adopter dans un texte ad hoc à la rentrée 2023. C'est là où il y a une concertation, un travail en cours et une décision qui sera prise", a-t-il indiqué.

