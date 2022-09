Réforme des retraites : Borne promet "la recherche du compromis" mais n'exclut pas le recours au 49.3

Sur l'épineuse réforme des retraites, le gouvernement passera-t-il en force pour faire adopter le texte ? La décision de l'exécutif sur la méthode envisagée pour cette réforme sera rendue publique "d'ici la fin de la semaine", a affirmé lundi 26 septembre la Première ministre Elisabeth Borne, invitée de BFMTV/RMC.

"On a prévu avec le président de la République d'avoir un échange cette semaine avec les ministres concernés et les responsables de la majorité. (...) Avec le président de la République, on décidera d'ici la fin de la semaine", et "on fera part" de cette décision, a déclaré la cheffe du gouvernement.

"Ma méthode, c'est le dialogue, la concertation, la recherche de compromis", a martelé la Première ministre. "Et en même temps, les Français ne comprendraient pas qu'on soit bloqué", poursuit-elle, décrivant le 49.3 comme "un des outils à la disposition du gouvernement si on constate une situation de blocage", a poursuivi Elisabeth Borne, qui affirme qu'en tout cas "le blocage ne viendra pas de (sa) part".

