INVITÉ RTL - Présidentielle 2027 : "Je sais très bien ce que je veux", confie Édouard Philippe

Pas encore candidat mais déjà très présent. Depuis plusieurs mois, Édouard Philippe enchaîne les déplacements sur le terrain, les rencontres, multiplie les messages aux Français. Avec son dernier livre, Des lieux qui disent, le chef du parti Horizons pose tranquillement des jalons en vue de 2027. Il y partage l'état de sa réflexion sur l'école, la santé, la laïcité, la justice, les réformes…

Toujours en haut des sondages de popularité, le maire du Havre reste pour le moment discret sur ses intentions, mais il laisse supposer que son entrée en campagne est possible. Emmanuel Macron lui-même l'a également évoqué parmi ses successeurs potentiels à l'Élysée. Édouard Philippe est-il pour autant prêt pour la prochaine présidentielle ?

"Je connais des gens qui sautent sur leur chaise comme des cabris en disant 'je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt', confie l'ex-premier ministre dans un entretien accordé à RTL. J’ai jamais considéré qu’être prêt se traduisait comme ça. La seule chose que je peux vous dire c'est que – et les gens qui me connaissent le savent – quand je me fixe un objectif et que j’ai décidé que c’est un objectif c’est difficile de me faire changer d’avis... Moi je sais très bien ce que je veux."

Et d'ajouter : "Je suis très très tranquille. Et les gens qui pensent que ma tranquillité est de la désinvolture, sont des gens qui ne me connaissent pas ou ne m’ont pas compris".