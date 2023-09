"C'est évident qu'il s'y voit" : comment Édouard Philippe se positionne pour la présidentielle de 2027

Loyal mais libre. Édouard Philippe place ses pions afin de préparer le terrain à une éventuelle candidature pour l'élection présidentielle de 2027. Avec la publication de son dernier livre, intitulé Des lieux qui disent (éditions JC Lattès), le maire du Havre relance les spéculations sur ses ambitions.

Depuis qu’il a quitté ses fonctions à Matignon en 2020, l'ancien premier ministre d'Emmanuel Macron surplombe la vie politique française. Personnalité politique préférée des Français, candidat chouchou des électeurs de droite dans les sondages et potentiel candidat à la candidature pour 2027... La présidentielle est-elle déjà dans la tête d'Édouard Philippe ?

Dans son dernier ouvrage, le maire du Havre précise : "Ce livre n’a donc rien d’un programme". Selon Bérengère Bonte, autrice de la biographie Le Sioux (éditions de L'Archipel), consacré à l'ancien premier ministre, "Édouard Philippe s'approche d'une candidature de plus en plus clairement. C'est évident qu'il s'y voit. Ça se voit même un peu trop".

William Galibert, journaliste au service politique de RTL, estime que l'enjeu des prochaines années, dont l'entourage de Philippe a conscience, va être de durer. "Quand on est favori et en tête d'une étape du Tour de France, ce n'est pas forcément la meilleure position. Il vaut mieux rester un peu planqué pour surgir au dernier moment, au dernier col. Le problème, c'est qu'il reste plus de trois avant de partir officiellement en campagne. Comment ne pas lasser ? Comment continuer à conserver cette popularité tout en se dévoilant personnellement et politiquement ? C'est une course de fond", analyse-t-il.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, la rédaction de RTL revient sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donne la parole à ceux qui la font.