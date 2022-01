Moins de trois mois avant l'élection présidentielle 2022, Laurent Ruquier ne sait pas encore quel nom il mettra dans l'urne. L'animateur des Grosses Têtes a en revanche estimé que son vote "ira de Mélenchon à Macron en passant par Jadot".

Invité du Journal Inattendu sur RTL ce samedi, celui qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017 a affirmé qu'il fera un choix "utile" :"J'attends de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour faire mon choix, et ce choix peut-être large : il va de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron, en passant par Yannick Jadot", a-t-il dit.

S'il affirme qu'il ne votera jamais pour l'extrême-droite, Laurent Ruquier a ouvert la porte à un possible vote pour Valérie Pécresse au second tour : "Je pourrais être amené à voter pour Valérie Pécresse au second tour en fonction de la personne face à qui elle serait, comme lorsque les Français ont voté Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen en 2002", a-t-il expliqué. "On connaît ma tendance à gauche, même si cela ne veut plus dire grand chose aujourd'hui", a-t-il finalement conclu.