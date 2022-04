INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : "Je n'ai jamais regardé les Français de haut", assure Macron

"Les électeurs soupçonnent, probablement à raison, qu'il les regarde de haut", écrivait hier le Financial Times dans un article à propos d'Emmanuel Macron. Ce à quoi le président-candidat a répondu ce vendredi matin sur RTL : "Je n'ai jamais regardé les Français de haut parce que je leur dois tout".



Emmanuel Macron s'est expliqué : "Le pouvoir isole, la responsabilité isole". "Quand on prend la décision de devoir confiner, du passe sanitaire, évidemment que ça isole", poursuit-il, tout en confiant qu'il a essayé de rompre cet isolement, puisqu'il "n'a jamais cessé d'être au contact des Français".

"Quelques fois dans des formules arrangées, comme à Poissy où tout semblait préparé..." souligne François Lenglet. "Là, vous parlez du candidat. Le candidat que je suis aujourd'hui était en début de semaine dans un village parmi d'autres. Poissy, c'était un débat au lieu d'un meeting, et j'ai rarement vu un meeting au milieu des opposants politiques", a répondu Emmanuel Macron. "On a plutôt des partisans quand vous faites des rassemblements. C'est le principe d'une campagne. Je vais au contact en tant que candidat, mais en tant que président" aussi, affirme le président-candidat.

"En tant que président, rares sont mes prédécesseurs qui ont fait autant de débats avec les élus locaux, les Français", considère Emmanuel Macron. "Je ne me suis jamais caché : j'ai toujours été au contact, parfois on a pu me le reprocher et en même temps j'ai dû toujours prendre les décisions qui vont avec la responsabilité qui est la mienne et que m'ont confiée les Françaises et les Français il y a cinq ans. C'est normal", conclut-il.