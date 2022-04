INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : "Je n’ai jamais été dans l’excès d’assurance", assure Emmanuel Macron

Comment se sent Emmanuel Macron à J-2 du premier tour de l'élection présidentielle ? "Rien n'est jamais acquis. Je n'ai jamais été dans l'excès d'assurance, je ne suis pas non plus dans la fébrilité", a assuré le président-candidat Emmanuel Macron, vendredi 8 avril, au micro de RTL. Il estime que c'est le raisonnement qui a guidé son mandat : "je me considère toujours comme ayant à conquérir."

Son mantra : "conquérir, convaincre, avancer." Il l'assure : "J'ai l'esprit de conquête plutôt que l'esprit de défaite". Un esprit qui est mis à rude épreuve en cette fin de campagne pour la présidentielle, Marine Le Pen (23%) poursuivant sa remontée sur le président sortant (26%), selon notre sondage BVA pour RTL et Orange.



Il reconnaît qu'il a fait campagne "tard", mais justifie un choix lié aux circonstances diplomatiques avec la guerre en Ukraine, et une habitude des présidents sortants.