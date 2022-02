Yannick Jadot l'avait dit d'emblée : "J'ai 2 engagements qui me tiennent à cœur, le climat et la jeunesse". Invité du "Petit déjeuner présidentiel" sur RTL, le candidat écologiste a dévoilé une partie de son programme concernant l'école ce mercredi 2 février.

Et la priorité de Yannick Jadot, c'est que "l'école redevienne un lieu d'épanouissement", en menant un combat contre l'addiction du numérique". Et la solution est toute trouvée. Le député européen propose de rendre obligatoire "une heure de sport par jour accessible pour lutter contre la sédentarité, le numérique et l'obésité", avant d'expliquer qu'il souhaiterait développer de nouvelles techniques d'enseignement, inspirées des pays nordiques : "Il faut davantage passer par l'environnement, c'est-à-dire travailler le bois, aller à la ferme ou mettre les mains dans la terre. Et puis parfois, aller enseigner dans la nature".

Mais Yannick Jadot ne met pas de côté les établissements et souhaite investir massivement "dans la rénovation" des bâtiments, notamment en installant des îlots de fraicheur et non plus de chaleur". Une idée qui a germé après une visite dans une école à Marseille en plein été.

Dernière proposition du candidat Jadot : la cantine. Il souhaite que dans les établissements scolaires, 100% de la nourriture soit bio et issue des producteurs locaux et que la viande soit bio", car la cantine est selon lui "un élément essentiel de l'environnement".