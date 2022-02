INVITÉ RTL - Encadrement des loyers, logements sociaux... Jadot détaille son programme sur RTL

"Aujourd'hui, quand vous êtes enseignant, infirmière, caissière, vous ne pouvez pas habiter là où vous travaillez." Invité sur RTL mercredi 2 février, Yannick Jadot a détaillé ses propositions pour lutter contre la hausse des prix de l'immobilier qui pèse sur les budgets des ménages français - en moyenne à hauteur de 30%. "Le logement c’est une part majeure des dépenses contraintes", résume-t-il.

C'est pourquoi le candidat écologiste souhaite modifier la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) pour relever le seuil de logements sociaux dans chaque ville à 30% (contre 20% actuellement). Actuellement, de nombreuses municipalités ne respectent pas cette réglementation. "Il y a des villes en couronnes qui préfèrent rester entre riches que d’avoir de la mixité sociale (...) Là où les maires n’appliquent pas la loi, on retire la compétence des maires" au profit de l'État, prévient Yannick Jadot.

Encadrer les loyers pour protéger les locataires

Au total, ce sont 700.000 logements sociaux que le candidat écologiste souhaite construire sur tout le long de son mandat, à raison de 150.000 par an. Par ailleurs, pour lutter contre l'explosion des prix du logement, Yannick Jadot propose d'encadrer les loyers dans les zones tendues. "Pour éviter les hausses de loyer non justifiées, c’est légitime de protéger les locataires", insiste-t-il.

Toutes ces mesures nécessitent selon lui de pouvoir mener des politiques sur le long terme. C'est pourquoi le candidat écologiste se dit d'une part favorable au septennat présidentiel pour "sortir de la gestion des affaires par le Président de la République", et propose d'autre part une Assemblée nationale paritaire et élue à la proportionnelle. L'objectif : déprésidentialiser la France et pouvoir mener une politique environnementale sur le temps long.